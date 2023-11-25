سيفرج عنهم اليوم.. مصر تتلقى قائمة من حماس بأسماء رهائن جدد

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلًا عن مصادر أمنية إن مصر تلقت قائمة من حركة حماس بأسماء 14 رهينة إسرائيلية سيتم إطلاق سراحهم اليوم السبت.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت إسرائيل أيضًا: إنها تلقت قائمة بأسماء الرهائن الذين ستطلق حماس سراحهم من غزة في الدفعة الجديدة من صفقة تبادل الأسرى.

وفي إطار الاتفاق المبرم بين الاحتلال وحركة حماس، أعلنت السلطات الإسرائيلية، أنها ستطلق اليوم السبت سراح 42 أسيرًا فلسطينيًا.

وأفرج أمس الجمعة عن عدد من الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة، بالإضافة إلى إفراج الاحتلال عن بعض الأسرى الفلسطينيين من السجون، في إطار صفقة تبادل الأسرى التي اتفاق عليها فصائل المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، برعاية مصرية قطرية أمريكية، والتي تأتي مع أول أيام الهدنة.

وأفرج الاحتلال عن 39 من المعتقلين في سجونها، وذلك بعد أن أطلقت حركة حماس سراح 13 من الرهائن الإسرائيليين في غزة، بموجب اتفاق هدنة بعد بين إسرائيل وحماس.

وبموجب اتفاق الهدنة المقرر أن تستمر 4 أيام، تفرج «حماس» في المرحلة الأولى عن نحو 50 امرأة وطفلاً إسرائيلياً مقابل إطلاق إسرائيل سراح نحو 150 سجيناً فلسطينياً معظمهم من النساء والقصر.