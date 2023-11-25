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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إشادة من حماة الوطن بدور الهلال الأحمر المصري في توصيل المساعدات الإنسانية لغزة

ناريمان الرفاعي
ناريمان الرفاعي أمين أمانة التضامن الاجتماعي

أشادت ناريمان الرفاعي أمين أمانة التضامن الاجتماعي بحزب حماة الوطن، بالجهود والقرارات والمواقف التي يقوم بها الرئيس السيسي ومن خلفه الشعب المصري تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية المصريين جميعا وان الشعب المصري كله على قلب رجل واحد خلف قيادته الرشيدة في كل المحن والأزمات.


وأكدت “ الرفاعى ” فى تصريحات لها اليوم، على أن ما شاهده الشعب المصري في فعالية "تحيا مصر وفلسطين" تضامنا مع الشعب الفلسطيني هو خير دليل على اصطفاف الشعب المصري كلة خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي إيمانا وتأكيدا على سياسة مصر الخارجية وتقديم الدعم الكامل على كافة الأصعدة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وهي من الثوابت الراسخة للدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية.


وأشارت أمين تضامن حماة الوطن، إلى أن الدولة المصرية لعبت دورا بالغ الأهمية على الساحة الدولية الإقليمية منذ اندلاع الأزمة تجنبا للتصعيد حيث طالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة والعودة إلى مائدة المفاوضات فهو الطريق الصحيح لإحلال السلام العادل والشامل لإنهاء الصراع القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.


وأوضحت، أن حجم القوافل والمساعدات الإنسانية التي قدمت سواء من مؤسسات الدولة أو من مؤسسات المجتمع المدني للأشقاء في غزة تؤكد على أن الدولة المصرية لم ولن تتأخر لحظة في تقديم كافة أشكال الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق رغم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم كله.


وأشادت، بالدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري في نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.


وجددت الرفاعي، تحيتها للشعب الفلسطيني الصامد ضد الكيان الصهيوني الغاشم الذي لا يؤتمن على العهود ولا المواثيق.

غزة الشعب الفلسطيني المجتمع المدني الفلسطينيين حزب حماة الوطن القضية الفلسطينية

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