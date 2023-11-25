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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 597 متعدي على الأراضي الزراعية و216مخالفا للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم

الغربية تنجح في إزالة 597 حالات تعد و216 مخالفة بناء

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تشهد محافظة الغربية خلال اليوم حملات مكثفه لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية في جميع المراكز والمدن، حيث يتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على مدار الساعة، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة التعديات عن طريق الاتصال المرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة بمواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة التعديات في المهد.

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وواصلت الجهات التنفيذية في الغربية تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، حيث تمكنت تلك الحملات من إزالة 597 حالات تعدي على الأراضي الزراعية و216 حالة مخالفات للبناء بكافة قرى ومدن المحافظة في الفترة من 31/10/2023 إلى 24/11/2023.

كما قامت الجهات التنفيذية بتحويل 597 متعدي على الأراضي الزراعية و216مخالفا للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

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وشدد محافظ الغربية على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعد جديد نهائي والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

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