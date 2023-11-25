عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن: الرئيس السيسي أوضح موقف مصر الحاسم من القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال المهندس كريم إمام، أمين شباب حزب حماة الوطن إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر "تحيا مصر فلسطين"، حملت رسائل مهمة وقوية وصريحة وواضحة، أكدت موقف مصر الحاسم من القضية الفلسطينية، ودعمها لأهالي قطاع غزة والضفة الغربية في مطالبهم بإقامة دولتهم المستقلة.

وأكد إمام في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي أكد للعالم كله رفض مصر لمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والتلويح بتوطينهم في الأراضي المصرية، مشددًا على أن أمن مصر القومي "خط أحمر" لم ولن يسمح المساس به تحت أي ظرف أو أي مسمى.
وأشار أمين شباب حزب حماة الوطن أن محاولات التهجير للفلسطينيين ستقابل برد قوي من الدولة المصرية والشعب المصري الذي يقف خلف قيادته السياسية ويثق فيها ثقة كاملة في الحفاظ على مقدرات وهيبة الوطن.

وحذَر إمام من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، الأمر الذي يزيد من حدة الأزمات والتحديات، ويؤدي إلى اتساع دائرة الحرب، مطالبًا الكيان الصهيوني باحترام الأعراف والقوانين الدولية، والالتزام بالمواثيق التي تؤكد أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وحقه في أن يعيش في سلام وأمن واستقرار.

وثمّن إمام دور الدولة المصرية في الوصول إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، وحرصها على إدخال أطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثات الطبية والوقود والطعام والشراب والملبس لأهالي قطاع غزة، وتوفير كافة وسائل وسبل الإعانة اللازمة على ما يواجهونه من حرب إبادة جماعية وانتهاكات للقوانين الدولية والإنسانية، على يد قوات الاحتلال الغاشمة، مستنكرًا صمت المجتمع الدولي إزاء تلك الجرائم .
واختتم قائلًا: نأمل أن تسفر الجهود المصرية عن تحقيق مساعيها نحو إرساء قواعد السلام والاستقرار في المنطقة، وأن يقف العالم وقفة جادة كي ترتدع إسرائيل عما تقترفه من جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني

حماه الوطن السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي فلسطين تحيا مصر فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

من تحمل عقد فرجاني ساسي؟.. طارق حشيش يصدم جماهير الزمالك

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

الاتفاق مهدد.. تصريحات عاجلة من حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

ترشيحاتنا

لموقفه من القضية الفلسطينية.. ماسك قد يخسر ملايين الدولارات بسبب مزاعم شركات أمريكية

مصدر مصري: ‏استمرار فتح معبر رفح بشكل دائم لعبور المساعدات

آلام فى الظهر.. تطورات الحالة الصحية للشيخ ياسين التهامى | تفاصيل

لن نرتاح حتى يعود الجميع.. سفير أمريكا لدى إسرائيل يرحب بالإفراج عن الأسرى

رسميا .. روسيا تعلن عن حدث رياضي دولي ضخم لأول مرة|تعرف عليه

دخول 50 شاحنة مساعدات من منفذ رفح إلى شمال غزة| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود اللامع... شمس الكويتية تتألق بإطلالة عصرية.. شاهد

برشاقة لافتة... ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

يقوي العظام ويقلل الوزن| عصير طبيعي تناوله يوميا وستدهشك النتائج

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية

فيديو

400 جنيه| الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عنده بيت في الرياض .. محمد رمضان: السعودية عاصمة الفن بجوار مصر

وعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للشيخ ياسين التهامي

عديمة الأخلاق.. هجوم نارى على فنانة شهيرة بسبب تجاهل معجبة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

اﻟﻤﺰﻳﺪ