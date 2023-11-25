دخول 50 شاحنة مساعدات من منفذ رفح إلى شمال غزة| تفاصيل

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية”، خبرا عاجلا، حيث أكد مصدر مصري مسؤول عن بدء تحرك ما يزيد عن ٥٠ شاحنة مساعدات من منفذ رفح إلى شمال قطاع غزة بجهود مصرية بالتنسيق مع كافة الأطراف.



ومضت على دخول الهدنة الإنسانية التي جرى الاتفاق عليها بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 24 ساعة، فيما نعم أهالي قطاع غزة بنوم هادئ لأول مرة منذ 49 يوما.

وتدخل الهدنة المؤقتة يومها الثاني في قطاع غزة؛ حيث يسود الهدوء ميدانيا، في الوقت الذي يترقب الشارع الفلسطيني إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى في سجون الاحتلال وإطلاق سراح دفعة جديدة من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.