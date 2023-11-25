100 فرصة استثمارية جديدة بقيمة 20 مليار ريال شمال السعودية

تضم منطقة الحدود الشمالية السعودية، نحو 100 فرص استثمارية جديدة، بقيمة 20 مليار ريال، بخلاف الفرص القائمة والتي تقدر قيمتها بـ80 مليار ريال، بحسب خالد الفالح وزير الاستثمار، في الجلسة الوزارية الأولى في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار الذي يعقد في مدينة عرعر السعودية.

تستهدف المملكة استثمارات بأكثر من 3 تريليونات دولار في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعدين، خلال 3 سنوات بحسب تصريحات سابقة لوزارة الاستثمار السعودية في مطلع 2022.

يجري الأن العمل على مشروع جديد للفوسفات سيضاعف طاقة المملكة لتصبح ثالث منتج للفوسفات في العالم، بحسب الفالح الذي أشار إلى أن المملكة لن تكتفي بتحويل الفوسفات إلى أسمدة فقط، بل ستحوله إلى منتجات كيميائية متقدمة.

شهد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، توقيع عدد من الاتفاقيات على هامش المنتدى، الذي يعقد على مدار يومين.

تضم منطقة الحدود الشمالية السعودية حوالي 7% من مخزون الفوسفات العالمي، ويبلغ حجم الاستثمار فيه حوالي 85 مليار ريال على مرحلتين.