الغد بمؤتمر البراجيل لدعم السيسى: نعمل للوصول لنسب تصويت تليق بمصر وبمرشحنا

أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أننا جئنا إليكم فى البراجيل لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ونحن جميعا كأحزاب نعمل من أجل مرشحنا المشترك الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعلينا أن نتكاتف جميعا من أجل توسيع المشاركة والتصويت فى الانتخابات القادمة وأن يكون حجم التصويت يليق بسمعة مصر ومكانة رئيسها فنجاح الرئيس ب 20 مليون يختلف عن نجاحه ب 5 ملايين صوت.

وأضاف "موسى" فى بيان صحفى له : علينا أيضا ان نفكر فى مرحلة مابعد الانتخابات ، وأن نكون جميعا جاهزين بالأفكار والرؤى التى نساهم بها فور بداية فترة الرئاسة الجديدة التى تبدأ فى 3 أبريل القادمة ، مشيرا إلى أن التحديات تلح وتطلب أفكارا غير نمطية وخارج الصندوق وعلينا أن نتكاتف جميعا كى تتجاوز مصر هذه الأزمة الاقتصادية.

وأضاف رئيس الغد "ثقتى كبيرة فى نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي وفوزه بالانتخابات وبجدارة واستحقاق ايضا ولكن يجب علينا ألا نركن لهذه الثقة وأن نعمل جميعا من أجل فوز مشرف لمرشحنا نباهى به العالم ونسبة تصويت تليق بإنتخابات الرئاسة المصرية وندعوا كل المصريين للنزول والمشاركة والتعبير عن الإرادة الوطنية المصرية ونهدف الى نسبة تصويت تصل الى 30٪ من حجم الهيئة الناخبة على الاقل و بما لايقل عن 20 مليون ناخب.

وتابع :المهم ليس نجاح الرئيس فقط ولكن الأهم أن يشارك ملايين المصريين فى الانتخابات الرئاسية وأن ينزل المصريون لمساندة رئيس مصر وتقوية موقفه أمام العالم وفى مواجهة إسرائيل وأمريكا على وجه الخصوص.