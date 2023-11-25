مشاركة بارزة لحزب حماة الوطن في احتفالية "تحيا مصر.. تحيا فلسطين"

أشادت الدكتورة هالة كيرة أمين قطاع شرق القاهرة بحزب حماة الوطن، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر "تحيا مصر- تحيا فلسطين" وكان ذلك خلال تواجد حشد كبير من الحزب بأمانة القاهرة تحت قيادة اللواء صلاح المعداوي أمين عام القاهرة والمهندس محمد جمال أمين التنظيم لتأييد قرارات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأضافت كيرة ، أن كلمة الرئيس السيسي، حملت العديد من الرسائل المهمة، أولها تأكيد ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، والتمسك بفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى الرفض المطلق لفكرة تصفية القضية على حساب دول الجوار وتهجير الأشقاء الفلسطنيين من أراضيهم.

واكدت الدكتورة هالة علي أن القيادة السياسية المصرية بزعامة الرئيس السيسى حريصة كل الحرص على التدخل لإنهاء الحرب بقطاع غزة ودعمها لوقف إطلاق النار بشكل شامل، مؤكدة أن الدولة المصرية ستظل هي الداعم و المساند الأول للقضية.