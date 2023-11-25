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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

حزب مصر أكتوبر: مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية: جاءت في توقيت شديد الحساسية

الدكتور جيهان مديح
الدكتور جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر

أشادت الدكتور جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بإعلان إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، وذلك انطلاقاً من الدور المحوري الذي يلعبه منتدى شباب العالم، في نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع، قائلة: جاءت في وقتها حيث انهيار للقيم الإنسانية وحقوق الإنسان".

وأضافت مديح، في بيان لها، أن  مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، هدفها هو توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، مشيرة إلى أن المبادرة تتوج الجهود الحثيثة التي قامت بها الدولة المصرية خلال الأيام الماضية لدعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر إلى أن مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" التي أطلقتها إدارة منتدى شباب العالم تسعى لترسيخ القواعد البناءة في الوجدان بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان بغض النظر عن العرق  أو الجنس أو الدين، وذلك  وصولاً إلى تحقيق السلام والعدالة الذي ينشهدها شعوب العالم، مؤكدة أن المبادرة تركز على أسس الإنسانية العالمية التي لا بد أن تسود في العالم بعدما سيطرت لغة الحرب.

وتابعت مديح: المبادرة تأتي لإعلاء صوت السلام والتنمية، فهي تأتي في توقيت شديد الحساسية حيث يشهد العالم أزمات إنسانية غير مسبوقة، لافتة إلى أن المبادرة تعكس حرص إدارة منتدى شباب العالم على نشر مبادئ السلام والتنمية، في ظل صمت العالم على الجرائم الغاشمة التي يرتكبه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

رئيس حزب مصر أكتوبر الدكتور جيهان مديح مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية السلام العالمي منتدى شباب العالم

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