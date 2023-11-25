أطباء بلا حدود: المنظمة تمكنت من إدخال معدات لغزة لإجراء عمليات جراحية

قال منسق أطباء بلا حدود كريستوف غارنييه، بالأراضي الفلسطينية ، اليوم السبت، إن المنظمة تمكنت من إدخال معدات طبية لغزة تتيح إجراء العمليات الجراحية.

وأضاف أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة لإعادة المستشفيات إلى العمل، مضيفاً أن القطاع الطبي خسر كثيرا من الطواقم الطبية كما تضررت المنشآت الطبية وهذا أمر غير مقبول.

وتابع غارنييه، أن هناك عدد من المرضى بالمستشفى يحتاجون عناية فائقة وهذا غير ممكن حاليا.

وأوضح غارنييه، أن غياب الأمان يجعل الرعاية الطبية وجودتها صعبة التحقيق.

ولفت إلى أن غياب الرعاية الصحية يجعل الحياة صعبة في غزة لذلك نطالب بوقف دائم لإطلاق النار.