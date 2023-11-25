قرار إلزامي وشرط تخرج بـ كليات جامعة عين شمس وإعفاء من المصروفات لهؤلاء الطلاب .. طفرة مشرفة بهذا المشروع

تلتزم كليات جامعة عين شمس بقرار الجامعة الذي ينص على إلزام كل طالب من طلاب الكليات النظرية بمحو أمية (4) أفراد على مدار سنوات الدراسة بالجامعة وكشرط للتخرج من الكليات النظرية :(التجارة – الآداب – التربية – التربية النوعية – الألسن – الحقوق – التربية النوعية).

بالإضافة إلى تقديم حافز نقدي قدره (250) جنيه للطالب عن كل دارس يتحرر من الأمية بمشاركة هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات للعام التالى لكل من يمحو أمية (4) دارسين مقدمة من الجامعة.

قال الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس هيئة تعليم الكبار، أن طلاب الجامعات المصرية يقومون بدور مشرف تجاه مشروع محو الأمية، ونحث الطلاب دائما على الاستمرارية ونشجع الطلاب المتميزين بتقديم المنح لهم”، منوها إلى أن قرار دمج طلاب الجامعات بمشروع محو الأمية ليس جديدا عليهم.

وأضاف الدكتور محمد ناصف خلال تصريحاته لصدي البلد ، أنه تم توقيع بروتوكولات لإنجاز المهمة على أكمل وجه، لافتا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لم تؤثر عليها جائحة كورونا واستمرت في تعليم الكبار بعدة وسائل مختلفة.

وشدد ، إن مشروع محو الأمية مشروع أمن قومي، مشددا على ضرورة تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠

وأكد على، أهمية المشاركة الفعالة لطلاب الجامعات في دعم المشروعات القومية، ومن بينها المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، مشيرًا إلى أن إنجازات الجامعات في ملف محو الأمية تستهدف دعم قضية الوعي القومي وبناء الإنسان المصري.



ووجه ناصف، رسالة شكر لطلاب الجامعات المشاركين، وللهيئة العامة لتعليم الكبار، وقطاعي شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشئون التعليم والطلاب على التنظيم والتنسيق للمشاركة الطلابية في قوافل محو الأمية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وكشف رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبارلـ صدي البلد أهم اللميزات التي يحصل علي طلاب الجامعات :

مشروع محو الأمية مشروع أمن قومي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠

طلاب الجامعات المصرية يقومون بدور مشرف تجاه مشروع محو الأمية

نشجع الطلاب المتميزين بتقديم المنح لهم

الهيئة تقدم جميع الدعم للطلاب الجامعات والفرق النهائية للحصول على شهادة التخرج الخاصة بهم

يمكن لطلاب الفرق النهائية التوجه لإدارة الكلية لانجاز المهمة في دورات لا تستغرق أكثر من شهر

الهيئة تسعى لاعلان مصر خالية من الأميةبحلول 2030

بعض الجامعات تدعم الطلاب وتعفيهم من المصروفات الدراسية مقابل محو أمية أكثر من 4 افراد

الهيئة تقدم 250 جنيه لكل طالب مقابل محو امية كل فرد





ومن جانبه ثمن الدكتور اسامة السيد عميد كلية تربية نوعية بجامعة عين شمس ، الدور الذي يجريه شركاء التنمية والخدمة المجتمعية ، مشيرا إلى أن التواصل الدائم بين كلية تربية نوعية وشركائها يعتبر حجر الأساس في النجاحات المتوالية والإنجازات المتلاحقة التي تحققها الجامعة.

وأكد عميد تربية نوعية عين شمس ،ان كليات جامعة عين شمس تشارك بقوة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، مما جعل الجامعة شريكا رئيسيا مع الهيئة في الارتقاء بنتائج المشروع.



وأوضح اسامة السيد، على تنفيذ متطلب التخرج لجميع طلاب كلية تربية نوعية بجميع الفرق والشعب إيماء لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بمشاركة طلاب الجامعات في المشروع القومي لمحو الأمية، وعلى ضوء موافقة مجلس الجامعة على توصية مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالموافقة على توصية مجلس كلية التربية على( اشتراط محو أمية ٤ مواطنين كحد أدنى للتخرج) .

واشار السيد ، إلى ارشاد وتوجيه الطلاب للتواصل مع الإدارات المعنية بالهيئة العامة لتعليم الكبار لتسجيل الفصول بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وباقي المحافظات المقيم فيها الطلاب.

وفي ذات الإطار قال الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار ، ان المركز نفذ اكثر 60 ندوة تعريفية وورشة عمل ، والعديد من للمؤتمرات حول محو الأمية وأثرها على المجتمع والجديد فى طرق القضاء عليها، وعدد كبير من دورات لإعداد معلم الكبار بمختلف كليات الجامعة حول مفهوم تعليم الكبار، الفرق بين تعليم الكبار وتعليم الصغار، خصائص المتعلمين الكبار، طرق جذب الأميين لفصول محو الأمية، طرق تدريس مهارات القراءة والكتابة والحساب، إجراءات تدريس القراءة والكتابة والحساب للكبار، وتقديم تدريبات لبعض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من من " المعيدين والمدرسين المساعدين"، ولم ينحصر التدريب على طلاب الجامعة فقط بل امتد ليشمل طلاب من جامعات أخرى لتأهيلهم وتدريبهم على ممارسة العمل المجتمعي والاستفادة من برامج محو الأمية.



أكد الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، أن العديد من كليات جامعة عين شمس قامت بدمج طلابها ضمن مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، استمرارا لجهود الجامعة في خدمة المجتمع والتصدي لأخطار الأمية، وتنفيذا لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة حتى ٢٠٣٠ في شمولية التعليم



وأوضح الدكتور إسلام السعيد، أن جامعة عين شمس تعمل على نشر ثقافة محو الأمية بمفهومها الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً، ومساعدة المجتمع المحيط في النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.