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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مؤتمر لدعم يمامة في الانتخابات الرئاسية بالغربية

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ

رحب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد بجميع الحضور في مؤتمر دعم الدكتور عبد السند يمامة المرشح في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٣، المنعقد في محافظة الغربية، مؤكدا أنه يفخر بانتمائه ونشأته في هذه المحافظة.

ودعا الجندي الحضور في بداية المؤتمر  للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، مؤكدا عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني وإدانة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وقال عضو مجلس الشيوخ خلال كلمته، إن محافظة الغربية واحدة من أعرق وأهم وأكبر محافظات مصر، عاصمة إقليم الدلتا، المنارة الثقافية و أحد معاقل بيت الأمة العريق التي زخرت  بالعديد من الرموز والشخصيات الوفدية الوطنية، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر الجماهيري يأتي دعما وتأييدا للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات التي تواجهها مصر، وحتى يقود مسيرة التنمية والبناء.

وأشار مساعد رئيس حزب الوفد إلى أن الدكتور عبد السند يمامة يحمل برنامجاً طموحا وواقعياً، يطرح تصوراً لحل مشكلات وقضايا المجتمع المختلفة، ويتضمن استراتيجية تنموية للنهوض بمصر ورفع مكانتها على مستوى العالم.

وأضاف الجندي قائلا: قد تعودنا دائماً في كل استحقاق انتخابي أن تكون محافظة الغربية واحدة من المحافظات التي تحقق رقماً هاما في المعادلة التصويتية، وتكون ضمن المحافظات ذات الكثافة العالية في المشاركة، فعدد سكان المحافظة ستة ملايين نسمة، وعدد من يحق لهم التصويت كبير، فالغربية دائما على درجة كبيرة من الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات، لذلك نؤكد على ضرورة أن يعي كل فرد أهمية صوته الانتخابي، وأن المشاركة التزام وحق دستوري وواجب وطني بمقتضى المادة 87 من الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، ( ولازم كل واحد فينا يكون حريص على ممارسة حقه وينزل ويشارك ويقول كلمته في الصندوق ).

وتابع: ( اوعوا تستمعوا للدعوات المغرضة من أعداء الوطن بمقاطعة الانتخابات)،  هذه دعوات هدامة، مشاركتك ضرورة لتكون الانتخابات الرئاسية في صورة تليق بحجم الدولة المصرية أمام العالم.

وأكد الجندي أن حزب الوفد أحد أهم وأعرق الأحزاب المصرية على مدار تاريخ مصر السياسي، وله باع طويل في الحركة الوطنية وخدمة الوطن، وقدم لمصر الكثير على مدار تاريخه وخرج منه رموز وطنية يخلد التاريخ أسمائهم بأحرف من نور لما قدموه لوطنهم، فهو حزب لديه كوادر وقامات كبيرة في مختلف التخصصات والمجالات، سائلا المولى التوفيق والسداد للمرشح الرئاسي الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة.

جاء ذلك بحضور المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة ، والنائب ياسر الهضيبي والنائب أيمن محسب، والنائب عبد الباسط الشرقاوي ، والنائب طارق عبد العزيز ، والنائبة ليلي ابو إسماعيل، والنائب سعيد ضيف الله، والنائب البرلماني السابق عيد هيكل ، والنائب السابق عصام الصباحى، وعدد من قيادات وأعضاء الوفد من مختلف المحافظات.

الدكتور عبد السند يمامة انتخابات الرئاسة ٢٠٢٣ محافظة الغربية الاحتلال الإسرائيلي الغاشم

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