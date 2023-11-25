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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسرائيل تهدد: إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بمنتصف الليل ستُستأنف العملية العسكرية

نتنياهو
نتنياهو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها الآن، بأن اسرائيل ستعاود العمليات العسكرية في حال لم تنفذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين حتى منتصف الليل؛ وذلك نقلًا عن تقارير إسرائيلية.

وقررت حركة حماس تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين بسبب عدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المتفق عليها، وحتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت عن مصدر أمني لم تسمه القول إنه إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل، فإن الجيش سيستأنف هجومه على غزة، جاء ذلك بعدما قالت حماس إنها ستؤخر صفقة التبادل، ونشرت القناة 13 وإن 12 نيوز وموقع واي نت الإخباري وغيرها، هذا التعليق.

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