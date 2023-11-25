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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية : رفع 460 طن قمامة و30 طن مخلفات صلبة وأتربة

حملات نظافه
حملات نظافه

 قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه تم تنفيذ أعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.. 


وأوضح "مختار" انه تم رفع 460 طن قمامة بلدية و 20 طن مخلفات صلبة و 10 طن أتربة وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية وذلك بمشاركة 7 وحدات محلية شملت مراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين واجا و بني عبيد وشربين وبلقاس ونبروه بالاضافة لمعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل..


وأوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أنه بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام والمهندس محمد عادل والمهندس سامح سعد بجهاز النظافة قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ومحمد امين رئيس حي غرب المنصورة و الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ أعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي حيث تم المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة حيث شملت الاعمال غسيل ارصفه شارع عبد السلام عارف و تقليم أشجار شارع الجمهوريه ورفع كفاءه النظافة العامة شارع قناه السويس و بهرند و سعد زغلول والدراسات وعبده معروف وعزبه عقل و الجيش و الترعه وسندوب والمجزر وأحمد ماهر والحسيني وابن زيد وتوشكي و كليه اداب والثانويه و الطميهي والشيخ حسانين و المشايه و الجمهورية.

 

 

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الدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية النظافة والتجميل حى غرب المنصورة شارع قناة السويس مدينة المنصورة وضواحيها نظافة وتجميل مدينة المنصورة وحدات محلية

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