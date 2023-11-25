تليجراف: مصر وقطر تؤكدان إطلاق سراح 20 رهينة الليلة

نجحت مصر وقطر في التوسط للتوصل إلى اتفاق إطلاق سراح الرهائن، اليوم، الثاني من الهدنة.

وافقت حماس على إطلاق سراح 13 إسرائيليا وسبعة أجانب الليلة، مقابل إطلاق سراح 39 فلسطينيا تعتقلهم إسرائيل حاليا، وفقا لما نشرته تليجراف البريطانية وسكاي نيوز.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب تأخير مؤقت من جانب حماس، بسبب انتهاكات مزعومة لاتفاق الهدنة من قبل إسرائيل.

لعب الوسطاء المصريون والقطريون دورا محوريا في تذليل العقبات التي أوقفت عملية الإفراج لعدة ساعات.

ويزعم التأخير، الذي بدأته حماس، انتهاك إسرائيل لشروط اتفاق الهدنة، مما يزيد من تعقيد الوضع الدقيق بالفعل.

ودخلت الهدنة، التي من المقرر أن تستمر أربعة أيام، يومها الثاني اليوم.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد محمد الأنصاري، هذا الاختراق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: "الليلة، سيتم إطلاق سراح 39 مدنيا فلسطينيا مقابل إطلاق سراح 13 معتقلا إسرائيليا من غزة".

وأضاف أنه سيتم أيضا إطلاق سراح "سبعة أجانب خارج إطار الاتفاق".

عبرت حماس عن امتنانها للدور الذي لعبته مصر وقطر في ضمان استمرار التهدئة المؤقتة مع إسرائيل. ويشكل إطلاق سراح الرهائن والسجناء خطوة حاسمة في الحفاظ على السلام الهش في المنطقة.

وشارك المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، بنشاط في الجهود الدبلوماسية لتسهيل التبادل وتمديد الهدنة الإنسانية.

وتجري المناقشات حاليا لمعالجة القضايا المحيطة بالمساعدات المقدمة لغزة ووضع السجناء الذين تحتجزهم إسرائيل.