الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر متجهة نحو إيلات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن إحدى طائراته المقاتلة، أسقطت طائرة دون طيار فوق البحر الأحمر، كانت متجهة نحو إسرائيل.

وأكد جيش الاحتلال أن الطائرة دون طيار لم تدخل المجال الجوي الإسرائيلي، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن دوي انفجارات سمع في مدينة إيلات أقصى جنوب إسرائيل وسط الحادث.

وفي وقت سابق، أطلق الجيش الإسرائيلي صواريخ اعتراضية على هدفين في المنطقة، لكنه قال لاحقا إنه كان إنذارا كاذبا.

وأطلق الحوثيون في اليمن عدة صواريخ بايستية وطائرات مسيرة على المدينة في الأسابيع الأخيرة، تم اعتراضها جميعها أو أخطأت هدفها.