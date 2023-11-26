تزوير الأوراق الرسمية بأسعار تنافسية.. سقوط "قنصل القليوبية" وشريكه

شهادة ميلاد أو وفاة أو حتى توكيل رسمي، كل الأوراق الثبوتية والرسمية اعتاد هذان المجرمان اللذين تم القبض عليهما في محافظة القليوبية على توفيرها لكل نصاب يرغب في الحصول على مثل هذه الأوراق الرسمية من خلال تتزويرها بطريقة احترافية مقابل مبالغ مالية يحصلان عليها مقابل هذه الخدمات التي يقدمها مكتبهما بطريقة غير مشروعة، رافعين شعار تزوير الأوراق الرسمية بأسعار تنافسية.

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية القبض على شخصين لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالع مالية كبيرة.

تم التحفظ على المتهمين وبحوزتهما أختام شعار الجمهورية وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة ومعدات تصوير وطباعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لمديرية أمن القليوبية تفيد يقيام شخصين لهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبحوزتهما 4 أختام شعار الجمهورية، و9 أكلاشيهات منسوبة لجهات مختلفة، و4 أجهزة تستخدم فـى التزوير، و254 أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير، و18 أصل وصور مصدرات خالية البيانات ومحررات بأسماء أشخاص.

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسهما والتحفظ على المضبوطات، وطلبت تحريات مباحث القليوبية حول الواقعة.