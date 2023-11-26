مارسيليا يتعادل مع ستراسبورج 1-1 في الدوري الفرنسي

تعادل مارسيليا مع مضيفه ستراسبورج بهدف لكل منهما في المباراة، التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب المينو، في إطار الجولة الـ 13 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم ستراسبورج في الدقيقة السادسة عن طريق إيمانويل ايمجا في الدقيقة السادسة، وعدل مارسيليا مارسيليا النتيجة في الدقيقة 27 عن طريق جوناثان كلوس.

ورفع مارسيليا رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع مؤقتا، بينما أصبح رصيد ستراسبورج 13 نقطة في المركز الـ 12 مؤقتا.

ويتصدر باريس سان جيرمان، الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة وبفارق أربع نقاط عن نيس، صاحب المركز الثاني، والذي خاض مباراة أقل من باريس .