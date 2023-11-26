لقطات مؤثرة لحظة وصول الأسيرة المحررة إسراء جعابيص لمنزلها بالقدس.. شاهد

تداولت وسائل إعلام فلسطينية لقطات مصورة توثق مشاهد مؤثرة من لحظة وصول الأسيرة الفلسطينية المحررة إسراء جعابيص إلى منزلها في القدس المحتلة، وذلك ضمن اتفاق تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وحكمت إسرائيل على جعابيص بالسجن لمدة 11 سنة قضت منها ثماني سنوات، وخرجت مساء السبت، بصفقة تبادل بين حماس وإسرائيل.

واتُهمت جعابيص بمحاولة قتل جندي إسرائيلي، بعد انفجار أسطوانة غاز كانت تحملها في مركبتها قرب حاجز عسكري في أكتوبر 2015.

وأدى الانفجار ر إلى إصابة إسراء بحروق مباشرة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، غطت نحو 60 في المئة من جسدها، ما أدى إلى تشوهات في ووجهها ويديها وصدرها وتآكل 8 أصابع من يديها، والتصاق للأذن مع الرأس والوجه.