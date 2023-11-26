السيسي يؤكد أهمية تحرك المجتمع الدولي بجدية للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية وتبادل ثاني دفعات الأسرى بين حماس وإسرائيل .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مكتب نتنياهو: الإسرائيليون المفرج عنهم 6 نساء و7 قصر

أمير قطر وبايدن يبحثان مجريات تنفيذ الهدنة في غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي من غزة: لن نغادر القطاع حتى إعادة جميع الأسرى

أسامة حمدان: حماس حريصة على إنجاح اتفاق الهدنة

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي المحتلة بعد الهدنة المؤفتة لوقف إطلاق النار.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال استقبال تانيا فاجون، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا وجواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال، أهمية تحرك المجتمع الدولي بجدية للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على نحو يحقق العدل ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة لجميع شعوبها.

وأشارت "الراي" إلى أن كائب القسام أعلنت تسليمها 13 محتجزاً إسرائيلياً، و4 من حملة الجنسيات الأجنبية للصليب الأحمر في ثاني أيام الهدنة المؤقتة.

وذكرت "الوطن" أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن الأسرى الذين أفرجت عنهم حركة "حماس"، السبت، هم 6 نساء و7 قصر، وذلك بموجب اتفاق التبادل بين الجانبين، بعدما قضوا 50 يوماً محتجزين لدى الحركة.

وأفادت "الجريدة" بأن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن 39 أسيراً، بينهم 6 سيدات و33 طفلاً، من سجن "عوفر" العسكري" المقام غرب رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في القدس المحتلة، وذلك ضمن الدفعة الثانية من "صفقة التبادل".

ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، عدد من الأسرى المفرج عنهم، من سجن "عوفر" العسكري" إلى بلدية البيرة، في حين تم الإفراج عن الأسيرات المقدسيات وعددهن 5 وطفل، من معتقل "المسكوبية"، حيث كانت عائلاتهم باستقبالهم.

وقالت "القبس" إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، عبر خلاله عن تقديره لدور الدوحة في المساعدة على تسهيل التوصل إلى هدنة مؤقتة بين حركة حماس وإسرائيل. وذكر بيان للديوان الأميري أن أمير قطر أكد ضرورة "خفض التوتر والتصعيد وحماية أرواح المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة".

وأشارت "الراي" إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قال إن الجيش الإسرائيلي لن يغادر قطاع غزة حتى تتم إعادة جميع الأسرى، معتبراً أن المفاوضات المقبلة سيتم إجراؤها "وسط المعارك". واعتبر جالانت أن الإفراج عن المجموعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين يأتي "بعد الضغط الكبير الذي يفرضه الجيش"، وقال: "بمجرد أن يبدأ الضغط العسكري، فإنهم يسعون للحصول على الهدنة، وبالتالي يكونون مستعدين لتقديم عرض أفضل يمكن قبوله".

وقالت "الأنباء" إن ضو المكتب السياسي لحركة "حماس" أسامة حمدان خلال مؤتمر صحافي في بيروت، إن الحركة "ملتزمة بما جاء في اتفاق الهدنة" طالما التزمت إسرائيل به، مشيراً إلى حرصها على "إنجاح اتفاق الهدنة المؤقتة".

وذكر حمدان أن 340 شاحنة مساعدات دخلت غزة في المجمل منذ الجمعة، مشيراً إلى أن 65 منها وصلت إلى شمال غزة، وهو أقل من نصف ما وافقت عليه إسرائيل.