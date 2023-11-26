أمانة المصريين بالخارج بحزب حماة الوطن تكشف عن الاستعدادات لانتخابات الرئاسة

أكد سير صبحي عبد الدايم، أمين أمانة المصريين بالخارج بحزب حماة الوطن، أن الإنتخابات الرئاسية ستبدأ يوم الجمعة القادمة من الخارج، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر شعبي من مدينة ميلانو للحشد للانتخابات لباقي المدن الإيطالية.

وقال سمير صبحي، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، إن الدعوة ستكون لكافة المصريين، مؤكدا أنه سيكون خلال الانتخابات مواطنين متطوعين، لمساعدة الناخبين على الإدلاء بصوتهم بسهولة.

الظروف الصعبة

وتابع أمين أمانة المصريين بالخارج لحزب حماة الوطن، أن الحزب داعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خاصة أنه قدم العديد من الإنجازات لمصر من مشروعات كبرى، والظروف الصعبة المحيطة بمصر.