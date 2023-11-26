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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

توقيع عقد بحث جديد للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة

صدى البلد

شهد  المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفير الكندى بمصر  لويس دوماس بمدينة مرسى علم ، توقيع عقد البحث بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة لوتس جولد كوربوريشن فى 3 قطاعات  باستثمارات تقدر بحوالى 5ر2 مليون دولار .
وقع العقد الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية وعمر عبدالناصر  المدير الإقليمى لشركة لوتس الكندية ، بحضور ميشيل سيلفير المدير العام للشركة،  التى تعد من  أكبر الشركات الكندية التى تعمل في مجال التعدين ، وقد شاركت في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، وحصلت في جولتها الأولى على 7 قطاعات تغطي مساحة حوالي 1219 كيلو متراً مربعاً، ومن ثم وقعت على عقدى بحث تشمل هذه القطاعات وتم  تسليمها إلى الشركة في الربع الرابع من عام 2021، بعد استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات اللازمة.
وقد حصلت لوتس في الجولة الثانية للمزايدة العالمية للذهب على 3 قطاعات بإجمالى مساحة 525 كيلومتراً مربعاً وهى محل عقد البحث الذى تم توقيعه .

وسبق التوقيع اجتماع المهندس طارق الملا مع وفد الشركة والذى شهد استعراض سيليفر موقف تقدم الأعمال فى قطاعات المرحلة الأولى من البحث.

ومتابعة تقدم الأعمال بشركتى Akh Gold و إبداع

وعقد الوزير اجتماعاً مع مسئولى شركة AKH Gold والذى ضم فينيست موريل المدير الإقليمى  والجيولوجى أحمد سلامة مشرف الاستكشاف بمصر ، وقد شاركت AKH Gold فى مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، حيث وقعت في الجولة الأولى على  4 عقود للبحث تغطى مناطق (وادي دوبر، وادي الجندي، جبل الشلول وجبل أم عراضة) بمساحة إجمالية حوالي 1566 كيلومتراً.
كما فازت الشركة في الجولة الثانية بقطاعين لمناطق بئر أسل وجبل الميت بمساحة حوالي 350 كيلومتراً مربعاً .

كما عقد الوزير  اجتماعاً مع وفد شركة إبداع جولد والذى ضم الدكتور محمد ممدوح رئيس الشركة والمهندس محمد عبدالله مدير العمليات لاستعراض جهودها فى منطقة الامتياز  في ظل مشاركتها فى مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 فى جولتها الأولى، وحصولها على مساحة بحث  قدرها  105 كيلو متراً مربعاً بمنطقة جبل الشحيمية بالصحراء الشرقية .

وأوضح الوزير خلال الاجتماعات أن مصر التى نجحت فى تعديل قانون الثروة المعدنية وإصدار لائحته التنفيذية وطرح مزايدات عالمية فى إطار القانون المعدل ، نجحت فى جذب استثمارات متنوعة وتعمل على توطين صناعة تعدينية مستدامة بتقنيات حديثة ومعامل متطورة بالشراكة مع كيانات جادة ، وأشار لأهمية تطوير البنية الأساسية فى مصر كعامل جذب استثمارى متميز ، وأكد الوزير أن هذه الاجتماعات والجولات التى تتم لمواقع التعدين بصفة دورية تأتى فى إطار الحوار المفتوح مع كافة  الخبراء والمستثمرين والمهتمين بصناعة التعدين والذى نؤكد خلاله على أن هذا هو وقت النجاح للاستثمار الجاد فى صناعة التعدين بمصر .

حضر التوقيع والاجتماعات  المهندس علاء خشب نائب الوزير للتعدين والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والدكتور محمد الباجورى مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية والمهندس أيمن إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية.

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