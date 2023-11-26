لمرضى السكر والضغط.. هيئة الدواء: استشر طبيبك قبل تناول هذا المشروب

قالت هيئة الدواء المصرية إن هناك تداخلات الأدوية مع بعض الأطعمة والأعشاب قد تؤثر على فعالية الأدوية التي تتناولها، أو تسبب بعض الأضرار الصحية.

وتابعت الهيئة من فوائد الزنجبيل أنه يساعد في انخفاض الضغط وانخفاض مستوى السكر في الدم؛ لذلك تناول الزنجبيل قد يؤثر على أدوية "السكري، وارتفاع الضغط".

كما تؤكد هيئة الدواء المصرية على ضرورة استشارة طبيبك أو الصيدلي، وقراءة النشرة الدوائية بعناية؛ لمعرفة الأدوية أو الأطعمة التي تتداخل مع أدويتك.