خطة جامعة حلوان لتطوير المنظومة الصحية للعاملين وتوفير كافة احتياجاتهم.. وقنديل: نحرص على راحة جميع المنتسبين

رئيس جامعة حلوان: لدينا خطة لتخفيف الأعباء عن العاملين

جامعة حلوان :

إعادة تشغيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالجامعة

توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة للعاملين بالجامعة

خطة لتطوير المنظومة الصحية للعاملين بالجامعة

تعمل إدارات جامعة حلوان جاهدة لتخفيف الأعباء عن العاملين وأعضاء هيئة التدريس بها وتطوير منظومة الخدمات الخاصة بهم حرصا منها على راحتهم، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بضرورة التخفيف عن أعباء المواطنين، ويتم ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان .

وتعاقدت جامعة حلوان مع إحدى شركات التأمين من أجل توفير الرعاية الطبية للعاملين أسوة بأعضاء هيئة التدريس، وذلك من خلال صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية، ويأتى ذلك فى ظل رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لجميع منتسبي الجامعة من العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، كما قامت الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالجامعة بالتنسيق مع مديرية التموين بالقاهرة بتوفير عدد من السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز والزيت بأسعار مخفضة، ابتداء من اليوم بالمبنى الإداري بحرم الجامعة.



وصرح الدكتور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بضرورة التخفيف عن أعباء المواطنين والعاملين في مختلف المجالات .

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى حرص الجامعة على المساهمة في توفير حياة كريمة للعاملين بها، لذا حرصت جامعة حلوان على إعادة تشغيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالجامعة بعد توقفها.

وأضاف الدكتور قنديل أن الجامعة ستواصل جهودها لدعم العاملين بها من خلال تقديم سلع أساسية بأسعار مناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتابع قنديل أنه يتم حاليا توفير كارت التأمين الصحي وتوزيعه على كافة العاملين بالجامعة، وذلك اعتباراً من الغد.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على الاهتمام بالرعاية الصحية للعاملين بالجامعة وكافة منتسبيها، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو أكبر من الكفاءة مع تزايد عدد الخدمات الطبية المقدمة ضمن المنظومة، حتى يتمكن جميع منتسبي الجامعة من الاستفادة منها، وتسعى الجامعة لتوفير الرعاية الصحية لكافة منتسبي الجامعة.

بهدف تقديم رعاية صحية للعاملين بالجامعة أسوة بأعضاء هيئة التدريس بجودة متميزة، من خلال التزام شركة التأمين بالعلاج الطبي المتفق عليه في حالة مرض أو إصابة المؤمن عليه بمرض أو إصابة مغطاة تأمينيًا.

كذلك يتم التغطية الطبية الكاملة للعاملين بالجامعة في حالة إجراء العمليات الجراحية، وفتح غرف العمليات ومصاريف الإقامة بالمستشفيات والعلاج بالليزر والمناظير التشخصية والجراحية وغيرها من المميزات الطبية.

وتعمل جامعة حلوان حاليا علي انشاء مجمع طبي كامل يضم مستشفي تعليميا ومستشفى اقتصادي ومستشفى الطلبة يخدم المواطنين تشمل أهدافه الآتي: