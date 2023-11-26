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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تفاجئ عشاقها.. أحدث موبايل ممتاز بسعر تحت 4300 جنيه

سامسونج تفاجئ عشاقها..أحدث
سامسونج تفاجئ عشاقها..أحدث موبايل ممتاز بسعر ت

كشفت تسريبات كثيرة في الفترة الأخيرة عن هاتف سامسونج المنتظرSamsung Galaxy A15 ، سواء في إصداراته 4G أو 5G.
وقام موقع Walmart اليوم بإدراج Galaxy A15 5G لـ Boost Mobile على موقعه الإلكتروني، بالمواصفات الكاملة (على الرغم من أنه غير متوفر في المخزون حتى الآن).

سامسونج تفاجئ عشاقها..أحدث موبايل ممتاز بسعر تحت 4300 جنيه

ليس ذلك فحسب ، بل تم الكشف عن سعره أيضًا: 139 دولارًا "أي أقل من 4300 جنيه مصري"، ومقابل هذا المبلغ من المال ، تحصل على هاتف قادر على الاتصال بشبكة 5G  بسعة تخزين 128 جيجابايت باللون "Blue Black" ، ويبدو أن هذا هو اللون الوحيد المتاح.

يحتوي الهاتف على شاشة بجودة 1080p مقاس 6.5 بوصة ، ومعالج MediaTek SoC ، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت ، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ، وكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل ، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

سامسونج تفاجئ عشاقها..أحدث موبايل ممتاز بسعر تحت 4300 جنيه


هذه هي كل المواصفات التي نحصل عليها من Walmart ، لكنها الأهم (بصرف النظر عن معالج MediaTek  الذي يتم استخدامه - تحدثت التسريبات السابقة عن Dimensity 6100+).

وفقًا لشائعة من أيام قليلة ، كان من المفترض أن يباع A15 5G مقابل حوالي 149 دولارًا. 

الكرة الآن في ملعب سامسونج، و نأمل أن تقوم الشركة الكورية بإعلان A15 5G رسميًا قريبًا.

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