وزير التموين يشهد إطلاق أول ماكينة ATM  لبيع سبائك الذهب.. صور

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المعرض الدولي الثالث للذهب والمجوهرات "نبيو" والمقرر استمراره علي مدار ثلاثة أيام.

وشهد المصيلحى، خلال المعرض إطلاق اول ماكينة "ATM" لسحب سبائك ذهبية للمواطنين.

وقال إن هذه الخطوة تدعم سياسات التحول الرقمي والشمول المالي من خلال إطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM، لافتا إلى أنها ستقدم تجربة أفضل للعملاء.

وكشف المصليحي عن زيادة عدد المشتركين في معرض الذهب ليصل إلي 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا وهناك مشترون أجانب من 18 دولة يصل عددها إلي 110 مشترين.

وأضاف، أن معرض الذهب أصبح له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثي وتاريخي تتميز بأعلي جودة للصناعة المصرية لإعادة مصر إلي موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.

وأشار وزير التموين إلى أن هناك مساع لوضع مصر على خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وأفريقيا وستأخذ مصر مكانتها الدولية في هذه الصناعة، مشيراً إلي التطور الكبير في صناعة الذهب والمجوهرات وهناك استخدام للتكنولوجيا الحديثة والذهب متوفر في الأسواق كما تم صدور قرار يسمح بدخول الذهب بدون جمارك.

ومن جانبه قال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب و النسخة الحالية منعقدة تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ومصلحة الدمغة والموازين.

وأوضح ميلاد أن مساحة العرض لنبيو قد تضاعفت علي مدار دوراته الثلاث , حيث تبلغ مساحة العرض للنسخة الحالية مساحة 8000 متر مربع مقارنة بمساحة عرض 3000 متر مربع في دورته الأولي , تشهد النسخة الحالية مشاركة حوالي50 من كبار مؤسسات انتاج – تجارة - تداول الذهب وماكينات التصنيع لكافة العمليات الإنتاجية ومنتجات المشروعات المغذية لتجارة الذهب بالإضافة إلي عارضين دوليين من دول ( الامارات العربية المتحدة – إيطاليا – المانيا – تركيا – الصين ).

وتشمل أجنحة للمصنعين المحليين والدوليين بالإضافة إلى جناح خاص لعرض أعمال شباب المصممين المصريين لعرض التصميمات المصرية علي المصنعين الدوليين والمحليين ودعم ظهور تلك الأعمال الإبداعية المصرية للأسواق العالمية مجانا للمساهمة في دعم رواد الأعمال من المصممين.

وأشار إلي أن المعرض هذا العام يشهد تسهيلات إجرائية لضم وتسجيل كل أصحاب مشروعات إنتاج وتداول الذهب للشعبة العامة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي ومحاولة إنهاء ظاهرة الاقتصاد الموازي في قطاع تداول الذهب.

وأضاف أن نبيو له أهمية خاصة للمنتج المصري تتيح عرض منتجات المشغولات الذهبية المصرية علي كبار تجارة و تداول الذهب بالأسواق العربية والأفريقية و العالمية لتنمية صادرات المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية.

كما يساهم في تقديم أحدث الوسائل الدولية وإتاحة أحدث تكنولوجيات الإنتاج والتداول العالمية أمام المنتج المصري لتحسين جودة الإنتاج المحلية للمنافسة بالأسواق العالمية , بالإضافة إلي العمل علي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة الذهب والمشغولات الذهبية تزامنا مجهودات الدولة المصرية في توسيع قاعدة الاكتشافات الجيولوجية لمصادر خام الذهب و مشروع المثلث الذهبي و مدينة الذهب , و تهيئة الأسواق المحلية بالتطور التقني و الإنتاجي اللازم للتعامل مع تلك التطورات.

شهد الافتتاح وزيرا التموين والتجارة والصناعة ومحافظ القاهرة ورئيس مصلحة الجمارك و رئيس مصلحة الدمغة والموازين رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب.