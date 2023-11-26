الهيئة العامة للاستعلامات: مصر تسلمت أسماء 39 فلسطينيا مزمع الإفراج عنهم من سجون الاحتلال

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إنه تطبيقا لبنود الهدنة فقد تسلمت مصر قائمة الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وتضم 39 فلسطينيا، مشيرا إلى أن مصر تواصل جهودها الكبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر منفذ رفح.

وأضاف رشوان أن حجم المساعدات الطبية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة حتى مساء أمس بلغ 2675 طنا وحجم المساعدات من المواد الغذائية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة حتى مساء أمس بلغ 9621 طنا

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى المساعدات التي دخلت غزة بلغت كذلك 7047 طنا من المياه و82 قطعة من الخيام والمشمعات بالإضافة إلى 1992 طنا من المواد الإغاثية الأخرى.، موضحا أنه تم إدخال 788 طنا من الوقود لغزة حتى مساء أمس.. وبلغ إجمالي الشاحنات التي عبرت إلى القطاع من معبر رفح 2056 شاحنة خلال تلك الفترة.

وتابع: مصر استقبلت 353 مصابا من أبناء غزة يرافقهم 292 شخصا إضافة لعبور 8514 من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و1256 مصريا من معبر رفح.

وقال ضياء رشوان إن 120 شاحنة دخلت لغزة اليوم بالتنسيق مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني وهذه الأعداد قابلة للزيادة خلال الساعات المقبلة

واختتم: الجهود المصرية مستمرة في الإسراع بعمليات نقل المساعدات الإنسانية للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية لأشقائنا الفلسطينيين بقطاع غزة