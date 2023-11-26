أم وابنتها .. CNN تكشف سر تأخير صفقة إطلاق الرهائن الاسرائيليين لدى حماس

قال مسؤولان إسرائيليان لشبكة CNN إن خلافاً كبيراً حول عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم، تركز على إطلاق سراح إحدى الرهائن الأطفال دون والداتهم.

وعندما تلقى المسؤولون الإسرائيليون قائمة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم أمس السبت، لم تكن رايا والدة هيلا روتيم البالغة من العمر 13 عاما مدرجة في القائمة.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن جزءا من الاتفاق مع حماس هو إطلاق سراح الرهائن الأطفال مع أمهاتهم إذا كانوا في الأسر أيضا.

قال المسؤولون إن ذلك أدى إلى قيام مسؤولين إسرائيليين من وراء الكواليس بمطالبة حماس بإدراج رايا روتيم كجزء من عملية إطلاق سراح الرهائن يوم السبت.

كانت هذه واحدة من عدة قضايا ظهرت على مدار أمس السبت مع تأجيل إطلاق سراح الرهائن.

كما أخرت حماس عملية الإفراج بسبب أن إسرائيل لم تسمح بدخول شاحنات مساعدات كافية إلى غزة أو أطلقت سراح سجناء فلسطينيين بموجب الترتيب المتفق عليه.

وفي نهاية المطاف، تم إطلاق سراح هيلا روتم دون والدتها، وفقا لـ سي إن إن.

ولا يزال من غير الواضح سبب عدم إدراج رايا روتيم في القائمة أو ما هي حالتها أو مكان وجودها.

وبعد الضغط على هذه المسألة، قال العديد من المسؤولين الإسرائيليين إنهم لا يعرفون وضعها، مما يؤكد محدودية الرؤية التي تتمتع بها إسرائيل فيما يتعلق ببعض الرهائن.