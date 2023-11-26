سكاي نيوز البريطانية: مصر وقطر منعا انهيار الهدنة وآمال متزايدة في تمديدها

مع استمرار الهدنة بين إسرائيل وحماس، هناك شعور متزايد بالأمل في إمكانية تمديد وقف الأعمال العدائية المؤقت.

وأشار تقرير من تل أبيب، وصف فيه مراسل سكاي نيوزالبريطانية، أليستر بونكال تحولًا ملحوظًا في الحالة المزاجية للمواطنين الإسرائيليين.

يقول بونكال في تقرير سكاي نيوز البريطانية: "تتخذ الأيام نمطًا مألوفًا تمامًا هنا، في الصباح ينتشر شعور بالارتياح لأن إطلاق سراح الرهائن قد تم في الليلة السابقة. ولكن مع اقترابنا من الساعة الرابعة أو الخامسة مساء، يظهر التوتر بشأن ما إذا كان ذلك سيحدث مرة أخرى.

وعلى الرغم من بعض الخلافات التي تسببت في تأخير إطلاق سراح الرهائن في الليلة السابقة، إلا أنه تم التغلب عليها في النهاية، وهو ما يعتبره بونكال "علامة إيجابية تمامًا".

يؤكد التقرير هشاشة الهدنة وانعدام الثقة بين إسرائيل وحماس. ومع ذلك، وبوساطة مصر وقطر، تمكنا من حل خلافاتهما، مما حال دون انهيار الهدنة بشكل كامل.

يشير بونكال إلى أن "هذا يخبرنا، في الوقت الحالي على الأقل، أن حماس وإسرائيل راضيان عن الوضع كما هو ويريان الهدنة مستمرة لأطول فترة ممكنة".

أعربت إسرائيل عن استعدادها لتمديد فترة التهدئة، المقرر أن تنتهي صباح الثلاثاء، لمدة 24 ساعة في كل مرة تفرج فيها حماس عن 10 رهائن.

يختتم بونكال بالقول: "هناك أمل حقيقي في المجتمع الدولي في إمكانية القيام بشيء ما لتوسيع نطاق هذه الاتفاقية بشكل أكبر، مما يعكس التفاؤل المحيط بالجهود الدبلوماسية المستمرة.