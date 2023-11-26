الكونفيدرالية.. أوباما يتقدم للزمالك بهدف في مرمى أبو سليم الليبي

أحرز يوسف أوباما هدف المباراة الأول في الدقيقة 73 بين فريقي الزمالك وأبو سليم الليبي في البطولة الكونفيدرالية.

انتهي الشوط الاول بين الزمالك وفريق ابو سليم الليبي بالتعادل السلبي دون أهداف في أولي مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

شهدت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك وأبو سليم، استحواذا كاملا من جانب الأبيض على مجريات اللقاء دون تهديد واضح لمرمى أبو سليم.

وبعد مرور 30 دقيقة من أحداث المباراة لم ينجح الزمالك في تسجيل هدف رغم الهجوم الضاغط والاستحواذ الكبير على مجريات اللقاء.