خلال تقديم مؤتمر النقل الذكي.. ريهام إبراهيم: تطوير منظومة اللوجيستيات تناسب تطلعات مصر المستقبلية

أكدت الإعلامية ريهام إبراهيم، الأولوية القصوى التي توليها القيادة السياسية لمنظومة النقل الذكي في مصر وتطويرها كليًا من خلال أحدث أنظمة التحول الرقمي، بما يتناسب مع الطفر الاقتصادية والإنشائية ورؤى وتطلعات مصر المستقبلية.

جاء ذلك خلال تقديم ريها إبراهيم فعاليات الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات TransMEA 2023 خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للعام الخامس على التوالي بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وبتنظيم من شركة تريد فيرز انترناشيونال المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT.

ويقام المعرض في إطار الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (الطرق والكباري – السكك الحديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية – النقل النهري) خلال الفترة من ( 2014-2024 ) باستثمارات 2 تريليون جنيه .