مرصد الأزهر: الكيان الصهيوني يستخدم الدين لتحقيق أغراض صهيونية خبيثة.. فيديو

قال الدكتور وسام حشاد، مشرف وحدة الرصد اللغة العبرية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن الصهيونية المسيحية الإنجيلية تتفق مع الصهيونية اليهودية بضرورة جمع الشتات في أرض فلسطين.

وأضاف الدكتور وسام حشاد، مشرف وحدة الرصد اللغة العبرية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال استضافته ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: ""ليس لدينا مشكلة على الإطلاق مع اليهودية الأصلية شريعة سيدنا موسى عليه السلام، لكن لدينا مشكلة مع اليهودية المحرفة.

وأشار: "فتاوي حاخامات اليهود أمر واجب التنفيذ بالنسبة لليهود رغم أنه اجتهاد بشري لكنهم يعتمدون على نصوص تاريخية محرفة، موضحا: "الحاخامات أصدروا فتاوى خلال الفترة الماضية بضرورة إبادة الشعب الفلسطيني".

وتابع: "مرصد الأزهر يعمل على دعم القضية الفلسطينية وكشف الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني الخبيث الذي يستخدم الدين لتحقيق أغراض صهيونية خبيثة في إقامة أرض إسرائيل التوراتية الكبرى ويعمد إلى نصوص توراتية بعينها مبتورة من سياقها التاريخي لتحقيق هذه الأهداف".

