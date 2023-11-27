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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شبانة يوجه نصيحة لـ صلاح محسن والتحية لـ الشناوي| تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي يستحق التحية والتقدير من كل جماهير ناديه، بعدما وصل تألقه أمام ميدياما الغاني واستطاع التصدي لانفراد صريح في بداية المباراة، مشيرا إلى أن الحارس يواصل التألق مع ناديه كما سبق وتألق مع منتخب مصر مؤخرًا.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الشناوي من اللاعبين الكبار أصحاب الخبرات ومستواه ثابت في الفترة الأخيرة، والأهلي نجح في استعادة انتصاراته الإفريقية على حساب ميدياما وقدم أداء جيدا خلال الشوط الثاني تحديدًا".

وأضاف: "كولر فاجأ الجميع بالدفع بـ كريم فؤاد بشكل أساسي وهو لاعب نشيط وسريع للغاية، وتألق في مركز الجناح الأيمن، وبعدما تعافي من الإصابة؛ استعاد مستواه سريعا وهو لاعب جوكر ويجيد اللعب في أكثر من مركز، ولديه قدرات كبيرة".

وواصل: "كهربا عاد لمكانه الطبيعي في مركز المهاجم الأساسي للأهلي، رغم التعاقد مع موديست وعودة صلاح محسن، لكن يظل كهربا هو المفتاح السحري للهجوم رغم إضاعة بعض الفرص أمام ميدياما الغاني، وسجل هدفا رائعا برأسه من صناعة إمام عاشور".

وأكمل شبانة: "صلاح محسن أثار العديد من التكهنات، بعد الإشارة التي احتفل بها بالهدف الذي سجله في شباك ميدياما، وجمهور الأهلي دائمًا مساند للاعب، لكن الأهم دائمًا هو النادي بالنسبة للجماهير، ولا يجوز هذا الاحتفال مطلقا؛ لأن الجميع تحمل اللاعب الذي كان بعيدا عن مستواه ولم يكن إيجابيا في خط الهجوم، ولكن اللاعب حاول تدارك الأمور سريعا ونشر عبر السوشيال ميديا بأن الحركة لم تكن موجهة للجماهير".

وتابع: "اللاعب أخطأ في احتفاله ولا يمكن علاقته تعود قوية بمجرد منشور على السوشيال، العلاقة ستعود بتألقه في الملعب وإحرازه الأهداف والالتزام في التدريبات، ورغم ذلك مارسيل كولر تضامن مع اللاعب وقام بدعمه نفسيًا، والجمهور دائمًا يمثل 50% من قوة أي فريق، على مدار الـ90 دقيقة كان هناك دعم جماهيري للاعبين أمام ميدياما وهم دائما أصل الانتصارات، ولذلك لن ننسى الحركة التي قام بها سوى بالأهداف والتألق مستقبلا".

وأكد: "مارسيل كولر أدار لقاء الأهلي أمام ميدياما بشكل جيد وهي أفضل مواجهة أدارها منذ بداية الموسم الحالي، كما ساهمت التغييرات التي دفع بها في تحقيق الفوز، خصوصا أفشة وبيرسي تاو، والأهلي حقق انتصار مهم وحصد ثلاث نقاط مهمة".

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