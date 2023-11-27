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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سبب تأخر تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي.. تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أسباب تأخر تجديد عقد الأهلي مع محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كان هناك جلسة بين أمير توفيق ووكيل محمد هاني، وطلب الأخير حذف بند نسبة المشاركة من عقد اللاعب الجديد، واستند في ذلك على اللائحة، وهي أن أي لاعب مر عليه 8 مواسم وتخطي 200 مباراة، يتم إلغاء نسبة المشاركة تلقائيًا".

وأشار أمير هشام، إلى أن اللائحة تغيرت أثناء وجود سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق واجتمع مع كباتن الفريق منذ موسمين وليد سليمان ومحمد الشناوي وسعد الدين سمير، وتم تعديلها إلى تخطي 300 مباراة، ولكن البند أيضًا ينطبق على هاني بسبب بقائه أكثر من 10 أعوام وتخطيه العدد المطلوب من المباريات".

وأضاف: "وكيل هاني طلب التقدير المادي دون أن يضع أي رقم أو يطلب التساوي مع أي لاعب داخل الفريق، خاصةً أن آخر عقد للاعب كان يحصل على 8 ملايين جنيه لمدة 5 مواسم دون أي زيادة سنويًا".

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