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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق فعاليات ملتقى فورتشن العالمي في أبوظبي .. اليوم

مدينة أبوظبي
مدينة أبوظبي

تنطلق في أبوظبي، اليوم الإثنين، فعاليات ملتقى فورتشن العالمي، أكبر حدث عالمي لمجتمع الأعمال، الذي يستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري، بمشاركة أبرز صناع القرار وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة أبرز التحديات في الاقتصاد العالمي وتطوير الاستراتيجيات الملائمة لقطاع الأعمال.

ويشارك في الملتقى  الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية،  عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي.

وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن استضافة ملتقى فورتشن العالمي لأول مرة في المنطقة تأتي ضمن جهودنا لدعم التعاون بين الفاعلين الرئيسيين والمساهمة إيجاباً في تطور الأعمال على الصعيد الدولية، والاستفادة من المميزات لكل طرف من أجل بناء مستقبل مشرق للجميع.

وأضاف: نتطلع للترحيب بصناع القرار والاقتصاديين والرؤساء التنفيذيين وقادة الرأي للمشاركة في حوارات بناءة عن القضايا الحيوية وتحديد فرص التعاون مع التركيز على تعزيز التنمية البشرية والاستدامة. ونظراً لدورنا في قيادة جهود النمو والتنويع الاقتصادي، نعمل في اقتصادية أبوظبي على مواصلة مسيرة التنمية والازدهار، بالارتكاز على الأسس القوية لاقتصاد الإمارة، وذلك عبر تعزيز منظومتنا الداعمة للأعمال وتحفيز الشركات على النمو والتوسع انطلاقاً من إمارة أبوظبي.

حقبة جديدة للأعمال

يشهد ملتقى فورتشن العالمي، الذي تستضيفه دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي تحت شعار "حقبة جديدة للأعمال"، مناقشات حول التطورات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية. ويتناول الملتقى، الذي يعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أهم العوامل المؤثرة في قطاع الأعمال العالمي مثل ديناميكيات الأسواق والتجارة العالمية والتطورات الجيوسياسية، والتكنولوجيات الجديدة، ونقص المواهب والتحولات في أماكن العمل والمخاطر المناخية، وتوجهات المستهلكين.

ويعكس اختيار أبوظبي لتنظيم ملتقى فورتشن العالمي مكانتها الرائدة كمركز تجاري واقتصادي وثقافي، ويمثل الملتقى، الذي يُنظم قبل أيام قليلة من انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات، فرصة ملائمة لقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات الدولية للتباحث بشأن تأثيرهم العالمي.

مشاركة واسعة

ويشهد المؤتمر حضور عالمي واسع وناتاراجان شاندر اسيكاران رئيس مجلس إدارة أبناء ومجموعة "تاتا"، وراي داليو مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة بريدج ووتر للاستثمار ، وجيني جونسون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لفرانكلين تمبلتون، وبيتر أورزاغ الرئيس التنفيذي لشركة لازارد لإدارة الأصول العالمية والمدير السابق لمكتب الإدارة والموازنة خلال فترة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وباول هدسون، الرئيس التنفيذي لشركة سانوفي، ولورا تشا، رئيس مجلس إدارة بورصة هونغ كونغ، وراج سوبرامانيام، الرئيس التنفيذي لشركة فيديكس، وفرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، ودينيس ماتشويل الرئيس التنفيذي لمجموعة أديكو، إحدى أكبر شركات التوظيف في العالم.

أبوظبي صناع القرار قطاع الاعمال الاقتصاد العالمى الاقتصاد

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