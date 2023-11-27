مجدي عبد الغني يكشف مفأجاة في احتراف لاعب الأهلي

كشف الاعلامي مجدي عبد الغني، تحديات تواجه النادي الأهلي عبر برنامجه “ملعب الشمس”.

وقال: “احتراف محمد عبد المنعم مطروح بالأهلي ويبحث عن بدايل له، ومن احد البدائل له أسامة جلال لاعب بيراميدز”.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة سموحة المرتقبة، غداً الثلاثاء، في السابعة مساء، على ملعب ستاد السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي، على ميدياما الغاني، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.