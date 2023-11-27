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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب علي مهران: صحة المواطنين على رأس أولويات الرئيس السيسي

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالاهتمام وتطوير القطاع الصحي، تأكيد على حرصه للارتقاء بصحة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى أن صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى للرئيس.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة وهو يهتم بصحة المواطنين من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية الصحية والتي حققت نجاح كبير خصوصا في القضاء على فيروس سي وإعلان مصر خالية نهائيا بشهادة منظمة الصحة العالمية.

وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن تطوير القطاع الصحي في مصر واهتمام الرئيس السيسي به بدأ منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعالجة الأوضاع المالية للأطباء، إذ كانت في الأوقات السابقة غير مناسبة، ما يمثل خطوات للأمام في تطوير القطاع الصحي في مصر.

وأكد الدكتور علي مهران، أن ما شهدته مصر من نهضة صحية حقيقية طوال السنوات الماضية؛ يعد نقلة للمستقبل طالت المنظومة الصحية برمتها، سواء ما يتعلق بالمستشفيات أو الكوادر الصحية أو غيرها من المبادرات الرئاسية الصحية التي تنفذها مصر.

وتابع رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تسعى إلى توفير الخدمات الصحية لمختلف المواطنين، والارتقاء بمستوى جودتها، لافتاً إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات إقامة وتطوير المنشآت الصحية، من شأنها أن تسهم في تحقيق هذه الأهداف.

ولفت النائب الدكتور علي مهران، إلى أنه أنه تم تنفيذ 16 مبادرة صحية، بإجمالي 152.1 مليون زيارة للمواطنين حتى يونيو 2022، منها المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، والمبادرة الرئاسية للقضاء على نهضة صحية حقيقية طوال السنوات الماضية.

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