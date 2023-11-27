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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الزراعة: إدخال سلع جديدة في منظومة الصادرات لدعم احتياطي النقد الأجنبي

صدى البلد

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع مفتشي ومهندسي الإدارة المركزية للحجر الزراعي وذلك لمتابعة ملفات العمل في منظومة الصادرات الزراعية المصرية

خلال الاجتماع أشاد "القصير" بالحجر الزراعي المصري وبالدور الذي يقوم به وبالإنجازات الهامة التي حققتها مصر في مجال الصادرات الزراعية المصرية، والوصول الى ارقام غير مسبوقة، فضلا عن دور الحجر الزراعي المصري في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية، من خلال عدد من الإجراءات الهامة للصحة النباتية، وعمليات الفحص للمنتجات، ومنظومة التكويد.

وأكد القصير على أهمية الحفاظ على تلك الإنجازات،  والعمل على تنميتها، فضلا عن ضرورة التكامل والتنسيق الدائم والمستمر مع المعامل والمعاهد المعنية، بما يسهم في الحفاظ على اسم صادرات مصر بالخارج، والمكاسب التي حققتها.

وجه وزير الزراعة بسرعة الانتهاء من منظومة التحول الرقمي لتسهيل إجراءات المصدرين والمستوردين كما وجه بضرورة متابعة كل الشائعات أو ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول الصادرات الزراعية المصرية والرد عليها فورا لتوضيح الحقائق امام الرأي العام المحلى والأجنبي.

كما وجه بالعمل على فتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا بالتعاون مع اتحاد المجلس المصري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجارى المصرى والسفارات المصرية في الخارج للحفاظ على مكانة مصر في هذا المجال وكذلك إدخال سلع جديدة في منظومة الصادرات لدعم الاحتياطي القومي بالنقد الأجنبي،  مشيرا إلى أن صادراتنا حاليا تغزو معظم أسواق دول العالم نظرا لجودتها العالية.

وفي نهاية الاجتماع استمع القصير الى أراء ومقترحات العاملين بالحجر من أجل تطوير آيات العمل بالإدارة

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