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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة الاختبار والقياس المحمولة

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي برئاسة وليد حسنى عبدالباقى على مدير أدارة جمرك مطار أسيوط الدولى وزين العابدين أحمد فؤاد من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة الاختبار والقياس المحمولة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1994 الوزن والكيل والقياس والقانون 203 لسنة 2020 الخاص بتنظيم أعمال القياس والمعايرة ( المترولوجيا ) وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الأستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السعودية على رحلة خطوط طيران اير كايرو رقم SM 446 القادمة من مدينة أبها اشتبه محمود محمد حسن رئيس القسم في الراكب ح . خ . ع أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مصطفى خالد مأمور الفحص ومحمود خليفه رئيس القسم تحت إشراف حازم محمد عبدالهادي مدير اداره الفحص  تلاحظ وجود كثافات داخل حقائب الراكب.

وقام وليد حسنى عبد الباقى مدير الإدارة بتكليف محمود محمد  وأحمد محمد وعلى محمد وصفاء شلبى مأموري الجمارك بتفتيش حقائب الراكب بحضور أحمد المراغي أمن جمركي تحت إشراف اسامه عبدالحليم مدير إدارة الأمن الجمركي بالأقصر ومحمد محرز وحسن السمان مكافحه تهرب فتبين وجود 30 وحدة جهاز اختبار وقياس محمولة  Digilent Analog Discovery  3 يشتمل على راسم الذبذبات الرقمى ومحلل منطقى .

قرر محمد متولي مدير جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 5 لسنه 2023 وحرره محمود محمد حسن .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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