ليلة لم تنامها فرنسا| ما هو زفاف القرن الذي شغل السوشيال ميديا؟!.. شاهد فقراته وفعالياته

في الساعات الأخيرة، انتشرت على نطاق واسع فيديوهات "زفاف القرن" الذي أقيم في باريس بين الأميركيين مادلين بروكواي وجاكوب لاغرون.

ويعد هذا الحدث الأسطوري من بين أبرز الأحداث التي شغلت الرأي العام، والتي بلغت تكلفتها أكثر من 50 مليون دولار.

أجواء الاحتفال الفريدة

واستمرت الاحتفالات لمدة 5 أيام في أماكن متعددة في باريس، حيث شاركت فرقة "مارون 5" في إحدى الحفلات، وأُقيمت عشاءً ترحيبيًا في دار الأوبرا، وغداء خاص في جناح "شانيل هوت كوتور"، وليلة رائعة في قصر فرساي.

فإن تنظيم هذه الفعاليات الاستثنائية أضفى على الحفل لمسة من الفخامة والجمال.



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