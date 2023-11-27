البيئة تعيد إطلاق 60 طائر فلامنجو في ملاحة بورفؤاد

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على القضاء ومكافحة الإتجار الغير مشروع في الحيوانات والطيور البرية، قامت وزارة البيئة وفي إطار التعاون مع مخابرات حرس الحدود بمحافظة بورسعيد بإستلام ٦٠ طائر فلامنجو تمكنت قوات حرس الحدود من ضبطها داخل عربة عند مدخل نفق بورسعيد.

وأوضحت أن محمية أشتوم الجميل قامت بإستلام الطيور وإعادة إطلاقها في أكبر تجمع لطائر الفلامنجو في بورسعيد فى ملاحة بورفؤاد التابعة لشركة المكس للملاحات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جدير بالذكر أن محافظة بورسعيد ومحمية أشتوم الجميل تقع على المسار الثالث لهجرة الطيور المهاجرة للطيور المائية والخواضات والشجرية وبعض الجوارح، ويُعد طائر الفلامنجو من أهم الطيور التى يمر عليها ويشتى بها، خاصة بملاحات الماكس التى تقع جنوب شرق بورفؤاد، وكذلك ببحيرة الملاحة شرق تفريعة بورفؤاد.

هذا وتقوم وزارة البيئة بمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن ومحال بيع الحيوانات البرية والتفتيش الدوري على المزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الحيوان والمتطوعين في التعامل مع البلاغات والضبطيات وكذلك عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور إلى بيئتها مرة أخرى.

وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين بضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها بتجنب الصيد غير المشروع لها لأهميتها لحياة الإنسان والبيئة وعدم التعرض للمسألة القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن، كما خصصت الوزارة للتواصل والإبلاغ عن محاولات الإتجار أو الصيد غير المشروع فى تلك الكائنات رقم الواتس آب 01222693333 على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

6c6e3c0f-fdb7-4a43-97e6-098fb1f33ca1