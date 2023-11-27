56 ألف عائلة بلا مأوى .. الصحة الفلسطينية تكشف الوضع الكارثي بغزة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 16 ألف فلسطيني، فيما وصلت الإصابات إلى 35 ألفًا.

وأضافت الكيلة في كلمة لها اليوم الاثنين، أنها زارت معبر رفح البري ووقفت على شاحنات الأدوية والإغاثة التي تستعد لدخول قطاع غزة، داعية إلى وقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

ودعت إلى دخول المساعدات الإنسانية والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والوقود من خارج غزة لتدارك الوضع الكارثي في مستشفيات القطاع.

ولفتت الكيلة إلى أن هناك 25 مستشفى داخل قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود واللوازم الطبية.

وأكدت أن 56 ألف عائلة أصبحوا بلا مأوى جراء تدمير منازلهم منذ بدء العدوان على غزة.