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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ أعمال إنشاء المحطة الوسيطة بالقناطر الخيرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لمناقشة ما تم تنفيذه بمشروع إنشاء محطة وسيطة لجمع المخلفات الصلبة غير الخطرة لحل أزمة المخلفات بمدينتي القناطر الخيرية وقليوب، والتي تعاني من تراكم المخلفات نتيجة الكثافة السكانية العالية، وذلك على مساحة (4.5 فدان) حيث تصل نسبه التنفيذ إلى 75% . 

وناقش الاجتماع أعمال توسعة  المحطة حيث تم تعديل حوض التجميع بالمحطة من استيعاب ٤٠٠طن قمامة يوميا إلى ١٠٠٠ طن يوميا لاستيعاب أكبر قدر من المتولد من القمامة بمدينتي القناطر الخيرية وقليوب . 

وأكد المحافظ أن إنشاء المحطة سيتم على مرحلتين : الأولى منها على مساحة 7500م2 وتضم رامب لصعود ونزول السيارات ومنصة تفريغ وحوض تجميع للمخلفات، لاستيعاب ١٠٠٠طن يومي مغطى بجمالون حديد ارتفاع 9 أمتار وميزان بسكول وورش صيانة للسيارات ومخازن قطع الغيار وجراج للسيارات ومكاتب إدارية ومسجد وخزان مياه ضد الحريق وخزان تجميع سائل الرشيح، وتشمل المرحلة الثانية إنشاء خط فرز وسماد عضوي على مساحة 11500م2، حيث تهدف إلى تقليل حجم نقل المخلفات إلى المدفن بنسبه 40 %. 

وأوضح المحافظ أن المحطة ستكون نموذجا متطورا طبقا للكود المصري لإنشاء المحطات الوسيطة وطبقا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ، حيث قامت المحافظة بالتنسيق مع جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة والجهات المختصة قبل إنشاء المحطة، مؤكدا أنه سيتم تزويد المحطة بالمعدات اللازمة لتشغيل المحطة وستعمل بنظام إلكتروني مراقب بالكاميرات لإحكام السيطرة على المنظومة.

وأكد "الهجان" حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة النظافة من خلال إنشاء المحطات الوسيطة التي تسهم بشكل كبير في القضاء على تراكمات القمامة بالشوارع لحين نقلها إلى المدافن العمومية، حيث تسعى المحافظة لإنشاء محطات وسيطة لتجميع القمامة تغطي جميع مدن المحافظة.

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