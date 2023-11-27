ملوش قيمة.. رضا عبد العال يوجه نقدا لاذعا لـ فيتوريا بسبب زيزو

علق رضا عبد العال على مستوى احمد ‏سيد زيزو نجم الزمالك مع منتخب مصر في الفترة الاخيرة .

وقال عبد العال عبر برنامج البريمو المذاع على ten :” فيتوريا خلص على زيزو وحسسه إنه ملوش قيمة “.

نجحت إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، في رفع الحجز عن أرصدة النادي لدى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بعد تسديد النادي للديون القديمة المستحقة عليه لصالح الهيئة.



جاء هذا التحرك بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أبو سليم الليبي في مباراة دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث استمرت جهود الإدارة في حل القضايا المالية للنادي.