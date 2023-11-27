عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مساعد أمين عام حماة الوطن: الرئيس السيسي واجه التحديات بخطى ثابتة

العميد عصام عبدالغني
العميد عصام عبدالغني الرتمي

أكد العميد عصام عبدالغني الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن شمال الصعيد، دعمه وتأييده وجموع أبناء محافظة الفيوم للرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى عهده، لافتا إلى أن الانتخابات هذه المرة لها طابع خاص، نظرا للظروف والتحديات التى تحيط بالدولة من جميع الجهات، وآخرها العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتحدث الرتمي عن الإنجازات والمشروعات التى تحققت فى مختلف ربوع الجمهورية فى عهد الرئيس السيسي رغم الظروف والتحديات العالمية، ومنها أزمة فيروس كورونا، وحرب روسيا وأوكرانيا وغيرها من الأزمات العالمية، وعلى الرغم من ذلك تسير الدولة فى عهد الرئيس السيسى بخطوات ثابتة نحو استكمال مسيرة التنمية، وهو ما يحتاج إلى الخروج والمشاركة بكثافة فى الإنتخابات الرئاسية ودعم الرئيس، وإفشال ما يردده المغرضون بأن هذه الانتخابات صورية ونتائجها محسومة.

واختتم العميد عصام الرتمي كلمته، عن أسباب دعم وتأييد الرئيس السيسى، والتي من بينها قدرة الرئيس على مواجهة التحديات الأمنية والقضاء على الإرهاب، وعبوره بمصر إلى بر الأمان، وحاجة الدولة إلى حكمة الرئيس فى الوقت الحالى أكثر من الفترات الماضية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

الذهب يتحرك وعيار 21 يسجل أرقاما مفاجئة اليوم.. فيديو

مدير تصوير وبقينا اثنين يكشف اللحظات الاخيرة في حياة طارق عبد العزيز

ترشيحاتنا

إسرائيل تبلغ عائلات الرهائن المقرر إطلاق سراحهم اليوم من قطاع غزة

لم يبق شيء.. الجيش الروسي يوجه ضربة مدمرة لـ أوكرانيا

ريال مدريد يدخل في صراع أوروبي للفوز بموهبة ميلان

هل تقرر تغيير موعد إجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس؟|التعليم تكشف الحقيقة

لافروف: الصراع الحالي في غزة أصبح قوة موحدة للعالم العربي الإسلامي

طريقة الشراء من أول ماكينة ATM لبيع السبائك الذهبية.. مستشار التموين يوضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان بسيط.. شاهد منى زكي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

تضر بالبشر والاتصالات.. عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

كاجوال لافت.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها| شاهد

فى عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. 25 صورة تكشف تغيير ملامحها.. شاهد

فيديو

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ