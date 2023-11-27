مساعد أمين عام حماة الوطن: الرئيس السيسي واجه التحديات بخطى ثابتة

أكد العميد عصام عبدالغني الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن شمال الصعيد، دعمه وتأييده وجموع أبناء محافظة الفيوم للرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى عهده، لافتا إلى أن الانتخابات هذه المرة لها طابع خاص، نظرا للظروف والتحديات التى تحيط بالدولة من جميع الجهات، وآخرها العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتحدث الرتمي عن الإنجازات والمشروعات التى تحققت فى مختلف ربوع الجمهورية فى عهد الرئيس السيسي رغم الظروف والتحديات العالمية، ومنها أزمة فيروس كورونا، وحرب روسيا وأوكرانيا وغيرها من الأزمات العالمية، وعلى الرغم من ذلك تسير الدولة فى عهد الرئيس السيسى بخطوات ثابتة نحو استكمال مسيرة التنمية، وهو ما يحتاج إلى الخروج والمشاركة بكثافة فى الإنتخابات الرئاسية ودعم الرئيس، وإفشال ما يردده المغرضون بأن هذه الانتخابات صورية ونتائجها محسومة.

واختتم العميد عصام الرتمي كلمته، عن أسباب دعم وتأييد الرئيس السيسى، والتي من بينها قدرة الرئيس على مواجهة التحديات الأمنية والقضاء على الإرهاب، وعبوره بمصر إلى بر الأمان، وحاجة الدولة إلى حكمة الرئيس فى الوقت الحالى أكثر من الفترات الماضية.