ما لا تعرفه عن مبادرات البنك الزراعي المصري في تعزيز الاستدامة الزراعية

يُعتبر البنك الزراعي المصري من الجهات المهمة التي تعمل على تطوير وتعزيز القطاع الزراعي في مصر.

يقدم البنك العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز دور المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي.

فيما يلي أبرز المبادرات التي يقوم بها البنك الزراعي المصري:

1. مبادرة تمويل المحاصيل الزراعية : تهدف القروض الزراعية إلى مساعدة الفلاح في تغطية خدمة الأرض الزراعية وتكاليف الانتاج الزراعي بما يسهم في تحسين مستوى دخل المزراعين ويساعد في تحسين جودة الإنتاج وزيادة إنتاجية المحاصيل ويتم منح التمويل بفائدة 5 % ويسدد مبلغ التمويل بعد حصاد المحصول.

2. برامج تمويل صغار المزراعين: تهدف هذه البرامج إلى توفير التمويل اللازم لصغار المزارعين بشروط ميسرة وفائدة منخفضة. يتم توجيه هذا التمويل لتطوير الأراضي الزراعية وشراء المعدات والميكنة الزراعية والماشية والمواد الزراعية الأخرى التي تحسن الإنتاج وتسهم في زيادة الدخل الزراعي.

3. برامج التنمية الريفية: تهدف هذا البرامج إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في قرى الريف المصري بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة الحياة في الريف مثل برامج تمويل إحلال السيارات القديمة وسيارات نقل الركاب وتمويل مشروعات البيوجاز والغاز الطبيبعي وغيرها.

4. برامج تمويل الزراعة المستدامة : وتستهدف دعم النشاط الزراعي القائم على المحافظة على البيئة وتقليل الهدر في الموارد الطبيعية مثل برامج تمويل نظم الري الحديث واستخدمات الطاقة الشمسية في الزراعة وغيرها وتساهم هذا البرامج في تحسين الظروف المعيشية للمزارعين وتعزيز قدراتهم الإنتاجيه.

5. تمويل المشروعات الصغيرة : وتستهدف تشغيل وإنشاء وتطوير وتجهيز مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ،وتشغيل وإنشاء مشروعات التصنيع الزراعي، تشغيل وإنشاء مناحل إنتاج العسل ،مشروعات التسويق الزراعي والأنشطة التجارية المتعلقة بها.

6. برنامج تمويل تعزيز الابتكار في القطاع الزراعي : ويهدف لتلبية احتياجات رواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب الأفكار لتوفير الدعم الفني والاستشاري والتمويل اللازم لهم لاطلاق مشروعاتهم في مجالات التصنيع الزراعي والزراعة المائية والعضوية واستخدامات التحول الرقمي.