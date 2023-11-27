وزيرة الصحة الفلسطينية تشيد بجهود مصر

تفقدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، المصابين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في مستشفى العريش العام.

وأعربت وزيرة الصحة الفلسطينية عن تقديرها للقيادة السياسية المصرية على الجهود المبذولة تجاه فلسطين، والجهود التي تبذلها وزارة الصحة والسكان ممثلة بالوزير خالد عبد الغفار، على استقبال الجرحى الفلسطينيين لاستكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية، بالإضافة إلى استقبال المساعدات وإيصالها إلى قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ومن جانبه، استعرض الوزير عبد الغفار، الجهود المصرية في استقبال المصابين من قطاع غزة وعلاجهم في مختلف المستشفيات المصرية، مشيرا إلى تخصيص أكثر من 150 مركبة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى عند معبر رفح، لتقديم الخدمة الطبية للعابرين إلى مصر.

وتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الجمعة الماضية، مع دخول الهدنة في القطاع حيز التنفيذ، لمد أيام، واستشهد خلال العداون حوالي 15 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي، مع إجبار الاحتلال سكان القطاع على النزوح من الشمال إلى الجنوب.

واتفق الجانبين على تمديد الهدنة ليومين إضافيين، بعد جهود الوساطة التي قادتها مصر وقطر خلال الأيام الماضية.

وكانت المقاومة الفلسطينية شنت عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر حوالي 240 أسيرًا.