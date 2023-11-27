نائب رئيس حزب الاتحاد: ندعم السيسي كزعيم عربي.. ومشاركتنا في الانتخابات الرئاسية رسالة وعي

قال النائب السابق محمد الشورى، نائب رئيس حزب الاتحاد، إن المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية، تعبر عن وعي الشعب المصري، ورسالة للعالم كله أننا نقف وراء رئيس بلدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور، المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، المنسق العام للتيار، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والنائب محمد الشورى نائب رئيس حزب الاتحاد، ورضا عبد الرحيم، أمين عام حزب مصر القومي، وأحمد عمرو، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، أيمن مرسي أمين التنظيم والعمل الجماهيري، وعبد الرحمن هشام، أمين مساعد الإعلام بحزب الإصلاح والنهضة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن أبناء سوهاج، محمد سلطان، نانسي عوني.

وأضاف "الشورى" أن مصر ليست دولة عادية، بل زعيم الوطن العربي كله، وهذا ما تحلى في الأزمة والعدوان على قطاع غزة، حيث وقفت الدولة المصرية موقف مشرفا، يعبر عن زعامة مصر للوطن العربي، متابعا: "لذلك نحن لا نختار رئيسيا لمصر فقط، بل نختار زعيما للأمة العربية".

وأشار نائب رئيس حزب الاتحاد، إلى أن الرئيس السيسي هو الدرع والسيف الحقيقي لهذا الوطن، لذلك يجب أن ننزل ومنتخب هذا الزعيم العربي، حتى نحارب معه التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وقال: "الرئيس السيسي بنى طرق وكباري وقوى الجيش، حتى تكون أمام مصر القوية، التي تنطلق منها نحو التنمية وحصد نتائجه على مر السنين القادمة".

واختتم النائب محمد الشورى: "يحب أن ننزل ونشارك في الانتخابات الرئاسية لنقول أننا على قلب رجل واحد خلف الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأتمنى أن تكون محافظة سوهاج في طليعة المحافظات المشاركة في الانتخابات الرئاسية".