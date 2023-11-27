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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بثنائية حمدالله.. اتحاد جدة يهزم أجمك ويتأهل لثمن نهائي أبطال آسيا

اتحاد جدة
اتحاد جدة

اقتنص فريق نادي الاتحاد السعودي بطاقة التأهل نحو دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا بعد فوزه على مضيفه أجمك الأوزبكي 2 - 1 ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.

وقاد المغربي عبد الرزاق حمد الله فريقه الاتحاد إلى فوز ثمين بعدما تعهد بتسجيل الهدفين في شوط المباراة الأول، ليحقق الاتحاد الفوز الأول تحت قيادة مدربه الأرجنتيني جاريادو الذي تسلم زمام القيادة الفنية قبل أيام قليلة.

وبلغ الاتحاد بهذا الانتصار النقطة الـ 12 مواصلاً حضوره في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة.

ولم يجد الاتحاد صعوبة في استعادة نغمة انتصاراته الآسيوية؛ إذ تمكن المغربي عبد الرزاق حمد الله من زيارة الشباك الأوزبكية في غضون 5 دقائق فقط، حيث هز الشباك في المرة الأولى بعد كرة تسلمها من البرازيلي فابينهو في الدقيقة 30 قبل أن يكرر زيارته بعدها بدقائق قليلة بعدما تسلم كرة من مهند الشنقيطي الذي بذل مجهوداً كبيراً في اللعبة حتى أوصلها لمنطقة الجزاء ليركنها حمد الله داخل الشباك.


ومنح التقدم فريق الاتحاد هدوءاً كبيراً في المواجهة، وظهر بمستوى أقل عن بداية المواجهة، ورغم أن الفرنسي كريم بنزيما قاد الفريق الاتحاد كان قريباً من تعزيز التقدم بهدف ثالث مطلع الشوط الثاني، فإنه أخفق في تحقيق ذلك.

ونجح مارتين بواكيي لاعب فريق أجمك الأوزبكي في تقليص الفارق بعدما خطف هدفاً أسكنه في شباك عبد الله المعيوف حارس مرمى فريق الاتحاد في الدقيقة 78.

وكان الأرجنتيني غاياردو مدرب الاتحاد قد بدأ المواجهة مستعيناً بالخماسي الأجنبي كريم بنزيمة وعبد الرزاق حمد الله والبرتغالي غوتا والبرازيلي فابينهو والإيطالي لويز فيبلي.

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