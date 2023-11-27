قبل ديربي الهلال.. رونالدو يتعرض لإصابة في مباراة النصر وبيرسيبوليس الإيراني

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، للإصابة خلال مباراة فريقه ضد برسيبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وتعادل النصر سلبيا مع ضيفه برسيبوليس في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأول بارك" مساء الاثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023-2024.

إصابة كريستيانو رونالدو في مباراة النصر وبرسيبوليس



وعانى كريسيتانو رونالدو من إصابة في الرقبة ولم يتمكن من استكمال اللقاء ليتم استبداله بالدقيقة الـ78 من عمر اللقاء، وغادر رونالدو الملعب مباشرة وتوجه إلى غرفة الملابس لتلقي العلاج.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن التشخيص المبدئي لإصابة رونالدو كشف عن معاناته من كدمة متوسطة في الرقبة، وأن رونالدو تلقى على إثر تلك الكدمة العلاج الطبيعي فور مغادرته الملعب.

فترة غياب كريستيانو رونالدو بسبب الإصابة



وحسب ما كشفه طبيب إصابات الملاعب السعودي ثامر الشهراني، فإن رونالدو تعرض لإصابة على مستوى الرقبة وضغط من الحارس ومن ثم سقوط الرأس على الأرض.

وأضاف الشهراني أن مثل تلك الإصابة غالباً تكون على عضلات الرقبة وأعلى الظهر بسبب ردة الفعل السريعة التي تعرض لها، وأن إصابة رونالدو إذا كانت عضلية فقط فالأقرب أنه لن يغيب بسببها عن الملاعب.

هل يغيب كريستيانو رونالدو عن ديربي الهلال والنصر؟



ومن المنتظر أن يخضع رونالدو لفحص دقيق مع الطاقم الطبي للنصر من أجل الوقوف على حجم إصابته وفترة غيابه المتوقعة، ومن المقرر أن تبيّن نتيجة الفحص الطبي لرونالدو موقفه من المشاركة في ديربي الهلال والنصر المنتظر إقامتها بعد أربعة أيام من الآن.

يذكر أن النصر سيحل ضيفا على الهلال في ديربي العاصمة السعودية الرياض يوم الجمة المقبل على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الجولة الـ15 لدوري روشن السعودي.